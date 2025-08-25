Pomodori: record produttivo italiano nell'UE nel 2024

Nel 2024, l'Unione Europea ha raccolto 62,2 milioni di tonnellate di ortaggi freschi (compresi i meloni), con un aumento del 6% rispetto ai 58,8 milioni di tonnellate raccolti nel 2023. Secondo gli ultimi dati diffusi da Eurostat, la Spagna (14,8 milioni di tonnellate), l'Italia (13,9 milioni di tonnellate) e la Francia (5,8 milioni di tonnellate) sono stati i principali produttori di ortaggi freschi dell'UE, rappresentando insieme il 55% del raccolto totale.

Nel 2024, la produzione di diversi ortaggi chiave nell'UE è aumentata rispetto al 2023: la produzione di pomodori è aumentata del 5%, raggiungendo i 16,8 milioni di tonnellate, la produzione di carote è aumentata del 6%, raggiungendo i 4,7 milioni di tonnellate, e la produzione di cipolle è aumentata dell'11%, raggiungendo i 7,0 milioni di tonnellate. Tra i paesi dell'UE, l'Italia è stata il principale produttore di pomodori nel 2024, rappresentando il 36% del raccolto totale di pomodori dell'UE, seguita da Spagna (27%) e Portogallo (10%).

I principali produttori di carote nell'UE sono stati la Germania (18% del totale), la Francia (14%) e la Polonia (12%). I Paesi Bassi sono stati il principale produttore di cipolle dell'UE nel 2024, rappresentando circa un quarto (26%) delle cipolle raccolte nell'UE, seguiti da Spagna (20%) e Germania (12%).

Nel 2024, la produzione di frutta, bacche e noci nell'UE (esclusi agrumi, uva e fragole) è stata di 24,3 milioni di tonnellate, ovvero il 2% in meno rispetto alla quantità raccolta nel 2023. I principali produttori di frutta, bacche e noci nell'UE nel 2024 sono stati l'Italia (5,4 milioni di tonnellate), la Spagna (4,3 milioni di tonnellate) e la Polonia (4,1 milioni di tonnellate), che hanno rappresentato complessivamente il 57% della produzione dell'UE.

La produzione di mele dell'UE è stata di 11,6 milioni di tonnellate nel 2024, la maggior parte delle quali proveniva da Polonia (29%), Italia (21%) e Francia (17%). La produzione UE nel 2024 è stata inferiore del 4% rispetto al 2023. L'UE ha prodotto anche 1,9 milioni di tonnellate di pere nel 2024, il 2% in più rispetto al 2023. I principali produttori di pere sono stati l'Italia (24% del totale UE), i Paesi Bassi (17%) e il Belgio (15%).

La produzione di pesche è stata ancora più concentrata: Spagna (37%), Italia (33%) e Grecia (21%) hanno rappresentato insieme il 91% della produzione UE. La produzione di pesche dell'UE nel 2024 è stata superiore del 2% rispetto al 2023.