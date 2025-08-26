Do you want to access to this and other private contents?
Prosciutto San Daniele torna a Venezia
Consorzio di Tutela è partner ufficiale dell'82° Mostra Internazionale di Arte Cinematografica
Il Consorzio del Prosciutto di San Daniele conferma anche quest’anno la sua presenza alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025, come partner ufficiale de La Terrazza by Atlas Concorde all’Hotel Excelsior.Per il secondo anno consecutivo, la Dop friulana sarà parte integrante di uno degli spazi più iconici del Lido, punto d’incontro tra cinem...
lml - 53048
