Grandi manovre in casa Danone per accelerare l'espansione

Danone ha annunciato l'evoluzione della sua struttura dirigenziale tesa ad accelerare la sua trasformazione. L'azienda opererà attraverso 3 aree geografiche: Emea, Asia Pacifico e Americhe. "Questa organizzazione più snella -sottolinea la società nel comunicato ufficiale- segna un ulteriore passo avanti nella realizzazione del secondo capitolo di Renew Danone. Essa migliorerà ulteriormente l'agilità dell'azienda e il suo impatto sul mercato".

A tal fine, a partire dal 1° gennaio 2026 Pablo Perversi è nominato presidente Emea (Europa, Turchia, Medio Orientee Africa), Bruno Chevot è nominato presidente APAC (Asia-Pacifico), Henri Bruxelles è nominato presidente Americas. Tutti riportano a Véronique Penchienati-Bosetta, vice direttore generale del gruppo, responsabile delle aree geografiche e delle categorie, nominata a gennaio 2023 sempre nell'ambito del programma Renew (leggi notizia EFA News).

Christian Stammkoetter, attualmente presidente per l'Asia, l'Africa e il Medio Oriente (AMEA), ha deciso di lasciare Danone "per intraprendere una nuova sfida, dopo 19 anni in azienda". Rimarrà nel suo ruolo fino alla fine dell'anno. Henri Bruxelles manterrà le responsabilità di JV e partner mentre Laurent Sacchi, segretario generale, assumerà la guida della Sostenibilità per "continuare a portare avanti sula nostra missione per la salute attraverso la sostenibilità e l'impatto sociale".

"Come parte del prossimo capitolo della nostra strategia Renew Danone, abbiamo deciso di accelerare ulteriormente la nostra trasformazione, con un'organizzazione più compatta e semplice ai vertici dell'azienda -spiega il ceo Antoine de Saint-Affrique-. Questi cambiamenti ci aiutano a progredire con un'attenzione e un'agilità ancora maggiori. Anche se Christian Stammkoetter resterà con noi fino alla fine dell'anno, a nome di tutti noi di Danone vorrei ringraziarlo per la sua leadership e la sua dedizione a Danone negli ultimi due decenni. Gli auguriamo tutti il massimo successo nel suo prossimo ruolo".