Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Zootecnia: Brasile apre a due nuovi mercati
Ok a esportazione di siero fetale bovino in Russia e nell'Unione Economica Euroasiatica
I governi di Brasile ed Emirati Arabi Uniti hanno concluso i negoziati sanitari che consentiranno al Brasile di esportare uccelli vivi (ad eccezione del pollame) nel Paese mediorientale. L'accordo riguarda specie avicole a scopo ornamentale, conservazione negli zoo e altri usi; non include uccelli destinati alla macellazione commerciale o alla produzione di uova per il consumo umano.Questa nuova apertura...
lml - 53069
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency