Fiera zootecnica della Chianina: 93ª edizione tra tradizione e innovazione

La 93ª edizione della Fiera Zootecnica della Chianina, tenutasi lo scorso fine settimana a Bibbona, si è conclusa con un bilancio positivo, in termini di presenze e di offerta di iniziative proposte.L’evento, organizzato dall’Associazione Regionale Allevatori Toscana, si consolida come appuntamento annuale imperdibile sia per gli addetti ai lavori, sia per gli amanti dell'agroalimentare di eccellenza, come...