Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
A Pietra Ligure una via in ricordo di Raffaello Orsero
Omaggio alla memoria del fondatore del gruppo ortofrutticolo a vent'anni dalla morte
Si è tenuta a Pietra Ligure in provincia di Savona la cerimonia di intitolazione a Raffaello Orsero della nuova via di collegamento fra Via Lombardia e Via Ranzi. La vedova di Raffaello Orsero, Maria Grazia Cassanini, ha scoperto la targa di intitolazione della via e ha preso parte al tradizionale taglio del nastro.Chi era Raffaello Orsero, deceduto proprio a Pietra Ligure il 1° settembre 2006 a...
Fc - 53077
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency