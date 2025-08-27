A Pietra Ligure una via in ricordo di Raffaello Orsero

Si è tenuta a Pietra Ligure in provincia di Savona la cerimonia di intitolazione a Raffaello Orsero della nuova via di collegamento fra Via Lombardia e Via Ranzi. La vedova di Raffaello Orsero, Maria Grazia Cassanini, ha scoperto la targa di intitolazione della via e ha preso parte al tradizionale taglio del nastro.Chi era Raffaello Orsero, deceduto proprio a Pietra Ligure il 1° settembre 2006 a...