Illycaffé, dazi e clima fanno aumentare la tazzina del caffè
Al Meeting di Rimini l'ad Cristina Scocchia ha fatto il punto sui rincari
"Spero ci si possa avvicinare a fine anno a una crescita intorno alla forchetta alta del mid single digit, tra il 7% e il 10%: sarebbe un risultato in linea con le nostre aspettative". Lo ha detto Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè a margine del Meeting di Rimini, spiegando l'effetto combinato dei rincari delle materie prime e dei dazi sulle aspettative annue. "Oggi -spiega la m...
