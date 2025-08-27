It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Illycaffé, dazi e clima fanno aumentare la tazzina del caffè

Al Meeting di Rimini l'ad Cristina Scocchia ha fatto il punto sui rincari

"Spero ci si possa avvicinare a fine anno a una crescita intorno alla forchetta alta del mid single digit, tra il 7% e il 10%: sarebbe un risultato in linea con le nostre aspettative". Lo ha detto Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè a margine del Meeting di Rimini, spiegando l'effetto combinato dei rincari delle materie prime e dei dazi sulle aspettative annue. "Oggi -spiega la m...

Fc - 53080

EFA News - European Food Agency
