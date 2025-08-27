Do you want to access to this and other private contents?
Conegliano Valdobbidene bollicina ufficiale della Mostra di Venezia
Dal 27 agosto al 6 settembre etichetta speciale in edizione limitata
Il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, torna a calcare la scena del Lido di Venezia. Da oggi 27 agosto al 6 settembre, in qualità di bollicina ufficiale della 82ª Mostra Internazionale d’arte cinematografica, vestirà un’etichetta speciale in edizione limitata per le bottiglie consortili che saranno protagoniste di tutti i momenti ufficiali della Biennale Cinema 2025. “La Compagnia...
EFA News - European Food Agency
