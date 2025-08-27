Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Consorzio Vino Chianti: vendemmia in calo ma di qualità
Produzione stimata di circa 2,4 mln hl. Busi (presidente): "Paghiamo incertezze di mercato"
Il Consorzio Vino Chianti presenta le previsioni per la vendemmia 2025. Le stime parlano di una riduzione produttiva compresa tra il 10 e il 15% rispetto allo scorso anno, che tuttavia si accompagna a un dato positivo: la produzione complessiva si mantiene superiore alla media degli ultimi cinque anni (+2,93%). La qualità delle uve è giudicata buona, con livelli zuccherini più alti rispetto al 2024.Le pr...
lml - 53101
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency