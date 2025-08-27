Do you want to access to this and other private contents?
Baladin, parte la campagna Botanic blind tasting per l'analcolico
Il birrificio lancia Botanic Blonde, Botanic Blanche e Botanic IPA contro il pregiudizio che senza alcol non c'è birra
Il mercato della birra analcolica è in forte crescita e il birrificio Baladin di Piozzo (CN) si è fatto trovare pronto: all’inizio del 2025 ha lanciato Botanic, una linea completa di birre artigianali analcoliche. Le vendite in costante aumento su tutti i canali (Ho.Re.Ca., GDO ed eCommerce) confermano la scelta di Teo Musso di dare una personalità distintiva alle tre varianti, valorizzandone gli...
