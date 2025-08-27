Controlli Nas a Parma: multati due locali etnici

Prosegue senza sosta l'attività dei Nas di Parma nell’ambito della sicurezza alimentare e del rispetto della normativa igienico-sanitaria, con particolare attenzione alle attività di preparazione e somministrazione di alimenti destinate al pubblico. Dopo gli interventi attuati il 19 agosto scorso (leggi notizia EFA News) oggi i militari hanno effettuato ispezioni igienico sanitarie in due locali etnici, sempre a Parma.

Durante la prima ispezione, i Nas hanno riscontrato carenze igienico–sanitarie in una rosticceria etnica dovute alla presenza di polvere, unto e sporco sulle superfici, nonché l’assenza della cartellonistica relativa al divieto di fumo. I militari hanno contestato al legale responsabile violazioni amministrative per 1.440 euro.

In un altro controllo, sempre a Parma, questa volta in un fast food etnico ha evidenziato la mancata indicazione, sul menù destinato ai clienti, delle sostanze alimentari che possono provocare allergie o intolleranze. Anche in questo caso i militari hanno elevato nei confronti del titolare una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro.