Verme del Nuovo Mondo: confermato contagio su uomo negli Usa

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (Hhs) e i Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (Cdc) degli Stati Uniti hanno recentemente identificato un caso umano di verme del Nuovo Mondo (Nws) associato a viaggiatori negli Stati Uniti. Il Dipartimento dell'Agricoltura americano (Usda) ha ribadito la sua solida strategia di sorveglianza e cattura, confermando che non sono stati rilevati casi di Nws nel bestiame statunitense.

Il 4 agosto scorso, il Cdc, in coordinamento con il Dipartimento della Salute del Maryland, ha indagato su un caso confermato di Nws associato a un paziente di ritorno da un viaggio in El Salvador. Trattandosi di un caso umano, il Cdc sta conducendo una valutazione epidemiologica in coordinamento con le autorità sanitarie locali. Attualmente, il rischio per la salute pubblica negli Stati Uniti derivante da questo caso è molto basso.

A supporto delle attività del Cdc e per eccesso di cautela, l'Usda ha avviato una sorveglianza mirata per la Nws entro un raggio di 20 miglia dall'area interessata, comprendente parti del Distretto di Columbia, del Maryland e della Virginia. Ad oggi, tutti i risultati delle trappole sono stati negativi per la Nws. Non ci sono stati rilevamenti di Nws negli Stati Uniti nel bestiame o in altri animali da quando l'ultimo focolaio di Nws nelle Florida Keys è stato risolto nel 2017. Negli Stati Uniti si sono verificati precedenti casi di Nws associati ai viaggiatori negli anni passati. In tutti i casi, questi casi sono stati isolati e designati come chiusi dopo che la sorveglianza mirata precauzionale nelle vicinanze ha dato esito negativo. "Potremmo continuare a riscontrare casi di Nws associati ai viaggiatori e l'Usda, in coordinamento con Hhs e Cdc, condurrà una sorveglianza mirata per garantire che non vi sia alcuna diffusione attiva di Nws negli Stati Uniti", si legge in una nota del Dipartimento. "Ciò non è motivo di allarme, poiché il rischio per l'uomo è basso e negli ultimi anni abbiamo assistito a diversi casi isolati che non hanno comportato la trasmissione al bestiame".

Nel giugno 2025, il segretario all'Agricoltura Brooke Rollins ha annunciato un piano completo in cinque fasi per rafforzare gli sforzi del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti per rilevare, controllare ed eliminare la larva della mosca del Nuovo Mondo, respingendo il parassita dal Messico alla barriera biologica nella parte orientale di Panama. Una parte fondamentale di questo piano consiste nel catturare mosche lungo il confine tra Stati Uniti e Messico per monitorare proattivamente la presenza del parassita, per eccesso di cautela, e include la costruzione di un impianto nazionale per la produzione e la dispersione di mosche sterili per aumentare la nostra prontezza e i nostri sforzi di risposta. La salute e la sicurezza pubblica e il nostro impegno congiunto per contrastare la diffusione verso nord della larva della mosca del Nuovo Mondo dal Messico agli Stati Uniti sono le massime priorità dell'Usda e dell'Hhs.

Le larve di verme del nuovo mondo si annidano tra le ferite degli animali da allevamento a sangue caldo e ne mangiano la carne viva a poco a poco. Il parassita si è diffuso in pressoché tutti i Paesi dell'America Centrale dall'inizio del 2023. Alla fine dello scorso anno l'infestazione ha raggiunto il Messico meridionale.