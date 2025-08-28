Macfrut 2026: una maratona di missioni internazionali

In attesa della presentazione in programma mercoledì 17 settembre alle ore 15.30 a Catania (evento in presenza e streaming), Macfrut 2026 svela le principali missioni internazionali per le imprese della filiera. Una dimostrazione della sua unicità come manifestazione: non solo un evento di tre giorni (21-23 aprile), ma un percorso capace di accompagnare gli espositori durante tutto l’anno. Quattro sono gli appuntamenti in programma in tre Continenti, da ottobre sino al gennaio prossimo, riservati agli espositori di Macfrut.

Si parte il 26 ottobre fino al 1° novembre in Repubblica Dominicana e Panama, in una missione indirizzata in particolare agli importatori di frutta tropicale e alle aziende della filiera interessate al business nel Centroamerica.

Nel mese di novembre (12-14) ci si sposta a Shanghai in occasione di Asia Fresh – International Fruit and Vegetable Trade Fair, manifestazione con cui Macfrut ha stretto un rapporto di collaborazione. Rivolta in particolare alle aziende della produzione e della filiera, oltre all’evento fieristico, la missione offre le possibilità di visitare il Mercato di Shanghai (Shanghai Huizhan), il secondo più grande della Cina, partecipare a un retail tour e incontri di business con i principali importatori.

Sempre in novembre, dal 24 al 29, ci si sposta a San Paolo in Brasile, Paese sempre più strategico per l’ortofrutta italiana a causa delle difficoltà geopolitiche nell’area del Mar Rosso. Negli ultimi due anni, infatti, il Brasile è divenuto il principale mercato oltremare per mele e kiwi. La missione prevede incontri con importatori e buyer delle principali catene della grande distribuzione.

Macfrut, infine, è presente con un proprio spazio a Indus Food a Nuova Delhi in programma dall’8 al 10 gennaio 2026. Dedicata al settore food, rappresenta una importante vetrina per il mercato nell’area del Far East, forte di una piattaforma di business con oltre 10.000 buyer indiani preselezionati (importatori, commercianti, catene di vendita al dettaglio, HoReCa) e oltre 5.000 operatori internazionali ospitati.

Tutte le missioni sono riservate agli espositori di Macfrut 2026. A carico dei partecipanti solo i costi diretti di viaggio, vitto e alloggio. La partecipazione è possibile entro il 15 settembre. Info: [email protected]