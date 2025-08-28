Do you want to access to this and other private contents?
Brio: fatturato sale a 67,3 mln euro (+21%)
Assemblea conferma Gianni Amidei come presidente e nomina vicepresidente Aristide Castellari
Con un fatturato che raggiunge i 67,3 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto all’anno precedente, Brio – azienda del Gruppo Alegra specializzata nell’ortofrutta biologica – archivia con soddisfazione l’esercizio 2024/2025. Un risultato rilevante, che conferma la solidità del percorso avviato dall’azienda e che assume ancora maggior valore in un contesto generale in cui i consumi di biologico...
EFA News - European Food Agency
