Ispettorato del lavoro, controlli a tappeto a Piacenza

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Piacenza, con il supporto delle stazioni locali dei Carabinieri, ha realizzato in questi giorni una serie di controlli sui luoghi di lavoro per accertare eventuali inadempienze o violazioni della legge. Le indagini hanno portato a 3 denunce, 2 sospensioni di attività imprenditoriali e a più di 40 mila euro di sanzioni, tra ammende per oltre 16mila euro e sanzioni amministrative per quasi 25mila euro.

A Castelvetro Piacentino, in provincia di Piacenza, il titolare di un negozio di ortofrutta è stato denunciato per una serie di reati tra cui omessa formazione dei dipendenti, mancata redazione del Dvr (Documento di valutazione dei rischi). La denuncia è scattata anche per aver installato telecamere senza la necessaria autorizzazione. I carabinieri hanno inoltre scoperto due lavoratori in nero su due presenti in azienda, portando alla sospensione immediata dell’attività.

A Piacenza, il titolare di un ristorante kebab è stato deferito per mancata sorveglianza sanitaria e per l’installazione non autorizzata di un sistema di videosorveglianza.

Sempre a Piacenza, il titolare di un autolavaggio è finito sotto accertamenti per gravi violazioni sulla sicurezza, mancata nomina del medico competente, assenza di sorveglianza sanitaria e di un responsabile della prevenzione. Nel corso degli accertamenti è emersa anche la presenza di un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno e il pagamento “in nero” di parte degli stipendi. Anche qui è scattata la sospensione dell’attività.







