Da oggi al 7 settembre la Fiera nazionale del peperone di Carmagnola (TO)
Organizzata dal Comune la 76a edizione con 250 espositori celebra l'ortaggio tra showcooking e ospiti d'eccezione
Inizia oggi e dura fino al 7 settembre la 76a edizione della Fiera nazionale del peperone di Carmagnola, considerata la più importante manifestazione italiana dedicata a un prodotto agricolo. Nella città in provincia di Torino il peperone è celebrato da 76 anni proprio con la kermesse organizzata dal Comune e curata da SGP Grandi Eventi.La Fiera, da sempre vetrina d'eccellenza per il peperone, si pr...
