Carlo Vassallo nuovo segretario generale Fondazione Ferrero

Da lunedì 1° settembre Carlo Vassallo sarà il segretario generale della Fondazione Ferrero di Alba, la onlus presieduta da Maria Franca Ferrero. Lo ha deciso il consiglio di amministrazione della Fondazione riunitosi per assegnare i nuovi incarichi. Vassallo riceve il testimone da Bartolomeo Salomone che, dopo quasi sette anni, essendo stato nominato a marzo 2019 (leggi notizia EFA News) lascia l'incarico: sarà il nuovo vicepresidente onorario, riconoscimento speciale, senza limiti di durata.

"Sono onorato della responsabilità che la signora Maria Franca Ferrero e la sua famiglia hanno voluto darmi -ha commentato Vassallo-. Desidero ringraziarli sentitamente ed esprimere tutta la mia gratitudine per la fiducia dimostratami. Ho passato tutta la mia vita professionale in Ferrero, cercando sempre di portare avanti concretamente i valori che questa famiglia mi ha trasmesso. Oggi poter lavorare nella casa che li custodisce è per me molto motivante e rappresenta qualcosa di speciale".

Carlo Vassallo, originario di Pezzolo Valle Uzzone, è un top manager di 65 anni: da oltre 40 anni opera nel gruppo Ferrero. Ha iniziato nel marketing R&D a Bruxelles per poi spostarsi in Lussemburgo: è stato tra i primi, negli anni ‘90, ad aprire filiali targate Ferrero nei mercati dell’Est Europa, prima a Praga poi a Varsavia dove ha operato con la carica di direttore generale per poi diventare capo dell’Area Paesi Slavi. Dal 2019 è amministratore delegato di Ferrero Germania che, sotto la sua guida, è diventata la filiale che opera nel mercato più grande d’Europa. Dal 2004 ricopriva la carica di vicepresidente della Fondazione.

Sempre il cda della Fondazione ha nominato vicepresidente Lapo Civiletti, ceo del gruppo Ferrero: la sua nomina conferma la vicinanza del gruppo dolciario alla Fondazione che porta il nome di Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, suoi fondatori.

Come detto, le nuove nomine sono state decise dal cda presieduto da Maria Franca Ferrero, vedova del fondatore dell'impero dolciario Michele Ferrero. È lei che, da oltre 40 anni, guida la Fondazione seguendo il motto "Lavorare, creare, donare" coniato proprio dal marito Michele insegno di riconoscenza verso i dipendenti e il territorio albese.