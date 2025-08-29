Dazi: Rémy Cointreau stima calo utile operativo a 30 mln euro
Il gruppo francese prevede comunque crescita organica annua delle vendite
A seguito dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Unione Europea, che stabilisce un'aliquota tariffaria del 15% (dimezzata rispetto al 30% inizialmente proposto) a partire dal 1° agosto, Rémy Cointreau aggiorna le sue ipotesi per l'anno fiscale 2025-25. Il gruppo francese produttore di alcolici ribadisce l'obiettivo di una crescita organica annua delle vendite a cifra media, grazie a una ripresa "tecnica" negli Usa.
Si stima che i dazi dovrebbero incidere sull'utile operativo con un ribasso da 45 a 30 milioni di euro: in Cina si confermerebbe intorno ai 10 milioni di euro, mentre negli Usa scenderebbe a 20 milioni di euro (dai 35 milioni del precedente esercizio). Tali stime tengono conto dei piani d'azione implementati per alleviare gli effetti dei dazi aggiuntivi, con maggiori investimenti in Cina e negli Usa.
Di conseguenza, Rémy Cointreau prevede ora un calo organico dell'utile operativo a una cifra singola media (intorno al -5%) nel 2025-26, rispetto a un calo precedente pari a una cifra singola media-alta (intorno al 7%).
