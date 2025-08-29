Usa. Salmonella: quasi 100 contagi dall'inizio dell'anno

Dallo scorso gennaio, negli Usa, almeno 95 persone in almeno 14 di stati sono state contagiate a causa di un'epidemia di salmonella generata alle uova ritirate dal mercato. E' quanto hanno dichiarato i funzionari sanitari federali.

Country Eggs Llc, azienda di Lucerne Valley, in California, ha ritirato dal mercato uova grandi, marroni, "tuorli di sole" o "tuorli dorati omega-3" da galline allevate all'aperto, e la produzione è stata sospesa. Le uova erano vendute in cartoni con i marchi Nagatoshi Produce, Mishuo e Nijiya Markets. I cartoni riportano il codice CA 7695 e date di scadenza dal 1° luglio al 16 settembre.

L'epidemia ha colpito persone in almeno 14 Stati, con casi di contagio riscontrati tra il 7 gennaio e il 25 luglio, stando alle dichiarazioni del Centers for Disease Control (Cdc) and Prevention degli Stati Uniti. Diciotto delle persone che si sono ammalate sono state ricoverate. È tuttavia possibile che le persone ammalatesi di salmonella possano essere molte più e che le uova siano state distribuite ad altri Stati, ha affermato il Cdc.

Un'indagine della Food and Drug Administration statunitense, basata sui luoghi in cui le persone malate hanno segnalato di aver acquistato o consumato uova, ha identificato Country Eggs Llc come fornitore abituale, hanno affermato i funzionari. Le uova sono state vendute a supermercati e distributori di cibo. I consumatori sono invitati a controllare i propri frigoriferi per individuare eventuali uova ritirate dal mercato e a buttarle via o restituirle ai negozi per ottenere un rimborso.