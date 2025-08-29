It does not receive public funding
Giappone: prezzi alimentari e bevande ancora in crescita

La debolezza dello yen una delle probabili cause del fenomeno che persiste da almeno 3 anni

In Giappone, a settembre i prezzi di 1.422 prodotti alimentari e bevande prodotti da 195 grandi produttori sono destinati a salire. A riferirlo è la società di ricerca Teikoku Databank. "Le ragioni degli aumenti di prezzo si sono spostate dallo yen più debole a fattori interni", ha affermato un funzionario della società di ricerca, poiché il numero di aziende che segnalano costi logistici e di mano...

