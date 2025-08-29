Milano. Carapelli protagonista a Pane in Piazza

Carapelli partecipa a Pane in Piazza, la manifestazione benefica promossa dai Frati Missionari Cappuccini e da Marinoni, famiglia di panificatori milanesi, con il supporto di Assitol, che animerà Piazza Duomo a Milano fino al 1° settembre. Lo scopo della manifestazione è raccogliere fondi per la costruzione di un panificio e di una scuola di panificazione in Camerun e promuovere il valore del pane e dell’olio come nutrimento fondamentale e simboli di pace e condivisione.

Per l’occasione, Carapelli ha contribuito donando il proprio olio per la realizzazione di prodotti da forno (pane, focacce, pizze, dolci) e organizzato tre serate speciali, “Pane, olio e stelle”, offrendo ai numerosi visitatori degustazioni guidate e momenti di incontro e approfondimento sul valore dell’olio extra vergine di oliva.

Una nota ricorda che "Carapelli (Gruppo Deoleo)collabora oggi con oltre 59.000 agricoltori e 88 frantoi certificati, promuovendo pratiche agricole rispettose dell’ambiente e un sistema avanzato di tracciabilità. Il sito produttivo italiano utilizza per il 98% energia proveniente da fonti rinnovabili e ha ottenuto la certificazione “Zero Rifiuti”, che attesta che oltre, il 95% dei rifiuti viene reimmesso nella catena del riciclo. Tutto a conferma di come la sostenibilità sia per l’azienda non solo un tema di responsabilità, ma anche una leva di innovazione e qualità".