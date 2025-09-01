Dazi/3. Masaf a difesa del Pecorino Romano

Un prodotto caseario di assoluta eccellenza finisce sotto l'ala protettrice del ministero dell'Agricoltura. Al termine di un primo incontro tenutosi venerdì scorso, il titolare Masaf Francesco Lollobrigida e il presidente del Consorzio di tutela Gianni Maoddi hanno elaborato una strategia di collaborazione per valorizzare il prodotto e la sua diffusione nel mondo

“Il Consorzio del Pecorino Romano è una delle grandi eccellenze italiane, capace di affermarsi nel tempo in tutto il mondo", ha dichiarato Lollobrigida in un post su Facebook. "Insieme al presidente Maoddi", ha aggiunto il ministro, "abbiamo discusso dei risultati importanti raggiunti e delle criticità da affrontare nel futuro, compresi i dazi americani".

"Abbiamo ragionato su strategie di supporto per valorizzare ancora di più un prodotto che sostiene intere filiere, a partire dal lavoro dei nostri pastori. Ancora una volta", ha concluso il ministro dell'Agricoltura, "abbiamo garantito il nostro impegno e sostegno alle eccellenze italiane”.