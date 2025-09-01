Acqua, alleata nel rientro post-vacanze

Zanasi (Osservatorio Sanpellegrino): “Assumere acqua con regolarità non solo mantiene lucida la mente, ma supporta anche la circolazione e la flessibilità muscolare, riducendo rigidità e senso di affaticamento tipici delle giornate passate seduti”.

Dopo la pausa estiva, il ritorno in ufficio segna per molti la ripresa dei ritmi serrati, tra riunioni, scadenze e ore trascorse davanti al computer. In questo contesto, una corretta idratazione rappresenta una risorsa preziosa: bere regolarmente acqua aiuta a preservare energia e produttività, ma anche a sostenere la mobilità e la salute articolare.

L’acqua è infatti essenziale per lubrificare le articolazioni, mantenere elastici i tessuti e favorire la circolazione sanguigna. La sedentarietà prolungata può rallentare il flusso ematico e favorire rigidità muscolare, dolori articolari o gonfiori agli arti inferiori. Bere regolarmente acqua contribuisce a contrastare questi effetti, aiutando il corpo a preservare fluidità nei movimenti e benessere generale.

Mantenere il giusto equilibrio idrico – almeno 1,5 litri d’acqua al giorno – è quindi una strategia semplice ma efficace per affrontare la giornata in ufficio con maggiore lucidità e resistenza. Distribuire l’assunzione in piccoli sorsi durante l’arco della giornata e associare l’idratazione a momenti-rituale, ad esempio durante le pause o prima delle riunioni, sono abitudini che aiutano a renderla costante e naturale.

“Assumere acqua con regolarità non solo mantiene lucida la mente, ma supporta anche la circolazione e la flessibilità muscolare, riducendo rigidità e senso di affaticamento tipici delle giornate passate seduti”, spiega il professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation. “Anche pochi minuti di movimento abbinati a una corretta idratazione possono fare la differenza nella salute articolare e nella qualità della giornata lavorativa. "L’acqua diventa quindi un vero e proprio alleato in ufficio: non solo nutre, ma sostiene la mobilità, favorisce il comfort fisico e aiuta a gestire con energia il ritorno alla routine post-vacanze.