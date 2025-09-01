It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

La genetica al servizio delle prugne secche

Il California prune board ha investito 2,5 milioni di dollari per lo sviluppo di varietà resistenti

Il California Prune Board (CPB) continua a rafforzare il proprio impegno per garantire la sostenibilità della categoria premium delle prugne secche. Il board, che rappresenta 400 coltivatori e 26 confezionatori nelle valli di Sacramento e San Joaquin, sottolinea le attività in atto per garantire che le Prugne della California "continuino a generare valore per importatori alimentari, produttori, rivenditori e...

Fc - 53206

EFA News - European Food Agency
