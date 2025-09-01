La genetica al servizio delle prugne secche

Il California Prune Board (CPB) continua a rafforzare il proprio impegno per garantire la sostenibilità della categoria premium delle prugne secche. Il board, che rappresenta 400 coltivatori e 26 confezionatori nelle valli di Sacramento e San Joaquin, sottolinea le attività in atto per garantire che le Prugne della California "continuino a generare valore per importatori alimentari, produttori, rivenditori e...