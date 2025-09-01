It does not receive public funding
Birra artigianale: produttori chiedono semplificazioni fiscali

Unionbirrai vorrebbe estendere forfettizzazione fino al tetto dei 500 ettolitri

In occasione del convegno "Accise e Birra, una sfida per il comparto agroalimentare" (foto) organizzato all’interno della rassegna Bolle di Malto 2025 a Biella, Unionbirrai, l’associazione di categoria dei microbirrifici artigianali indipendenti, è tornata a ribadire con forza la necessità di una semplificazione strutturale del sistema fiscale applicato ai piccoli birrifici artigianali italiani.Un tema...

