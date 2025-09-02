Do you want to access to this and other private contents?
Caffè Usa. Black Rock Coffee Bar punta all'ipo
Domanda di quotazione al Nasdaq per l'azienda famigliare: punta a 265 milioni di raccolta
Giusto oggi parlavamo dei "movimenti" che si stanno moltiplicando nel settore del caffè mondiale prendendo spunto dall'm&a made in Italy tra Illycaffè e le macchine Capitani (leggi notizia EFA News), ed ecco arrivare dagli Stati Uniti la notizia che Black Rock Coffee Bar, uno dei nuovi colossi delle caffetterie, ha presentato domanda di quotazione delle azioni ordinarie sul Nasdaq Global Market con i...
Fc - 53248
EFA News - European Food Agency
