Caffè Usa. Black Rock Coffee Bar punta all'ipo

Giusto oggi parlavamo dei "movimenti" che si stanno moltiplicando nel settore del caffè mondiale prendendo spunto dall'm&a made in Italy tra Illycaffè e le macchine Capitani (leggi notizia EFA News), ed ecco arrivare dagli Stati Uniti la notizia che Black Rock Coffee Bar, uno dei nuovi colossi delle caffetterie, ha presentato domanda di quotazione delle azioni ordinarie sul Nasdaq Global Market con i...