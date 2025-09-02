Illy compra le macchine per caffè Capitani

Illycaffè entra all’80% in Capitani, azienda comasca specializzata nella progettazione e produzione di macchine da caffè per i sistemi porzionati, principalmente per il segmento casa. L'obiettivo dell'operazione, di cui non è stata resa nota l'entità finanziaria e il cui closing è previsto entro metà ottobre, è quello di rafforzare la filiera produttiva italiana e consolidare il posizionamento nel merc...