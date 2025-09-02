Macfrut 2026: in Sicilia un "assaggio"

Macfrut 2026 si presenta a stampa e operatori. Lo fa in Sicilia, più precisamente a Catania (Romano Palace Hotel), mercoledì 17 settembre alle ore 15.30, in un evento che è possibile seguire in doppia modalità: in presenza e in diretta streaming (italiano, inglese e spagnolo).

A illustrare la 43° edizione della fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre (21 - 23 Aprile 2026), saranno Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice, Salvatore Barbagallo, assessore all’Agricoltura della Regione Sicilia, Renzo Piraccini, presidente di Macfrut, e Massimo Gargano, direttore di Anbi. Sono previsti anche interventi di operatori della produzione e del commercio.

A seguire, sempre mercoledì 17 settembre con inizio alle ore 17.30 presso il Romano Palace Hotel a Catania, si svolgerà un workshop sul tema “Eccellenze ortofrutticole siciliane: mercati, valore, identità”. L’evento, che è possibile seguire solo in presenza, viene aperto dalla Regione Sicilia e vede la presentazione del settore ortofrutticolo in Sicilia a cura di Mario Schiano di Ismea. A seguire la Tavola rotonda “Come valorizzare l’ortofrutta siciliana di qualità: idee ed esperienze a confronto”, evento che fa incontrare produzione, distribuzione e mercati.