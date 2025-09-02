Zafferano dell’Aquila Dop celebra il suo ventennale

È stato presentato questa mattina, a Palazzo Margherita, a L’Aquila, il programma delle celebrazioni per il ventennale dello Zafferano dell’Aquila Dop, che si svolgeranno dal 5 al 19 settembre.

“La Dop ha rappresentato una scelta strategica che ha dato forza e riconoscimento a un prodotto unico, capace di esprimere qualità e potenzialità straordinarie", ha dichiarato il vicepresidente Emanuele Imprudente. "I tredici comuni delle aree interne che fanno parte della Dop, hanno beneficiato in modo concreto di questo percorso di valorizzazione, soprattutto territoriale e turistica, con ricadute economiche significative e con un valore aggiunto che si è trasmesso all’intero territorio. Il ventennale sarà celebrato con quattro eventi di rilievo, arricchiti da un parterre scientifico e istituzionale prestigioso, a conferma dello Zafferano dell’Aquila come punto fermo del made in Italy e simbolo dell’eccellenza abruzzese. Un’eccellenza riconosciuta anche nel panorama mondiale, ambasciatore della nostra identità agricola e culturale”.

L’iniziativa, promossa dal Gruppo di Azione Locale (Gal) Gran Sasso Velino, finanziata con fondi Psr (Programma di Sviluppo Rurale) 2014-22 dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo, in collaborazione con la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e la Fondazione Cassa di Risparmio dell’Aquila, punta a valorizzare un prodotto simbolo di storia, cultura ed economia per l’intero territorio.

Alla conferenza stampa sono intervenuti oltre al vicepresidente della Regione con delega all'Agricoltura Emanuele Imprudente, il vicesindaco dell’Aquila Raffaele Daniele, il sindaco di Navelli e presidente del Gal Gran Sasso Velino Paolo Federico, e il presidente del Consorzio per la tutela dello Zafferano dell’Aquila Dop Massimiliano D’Innocenzo.

Questi gli appuntamenti previsti per celebrare il ventennale:

- 5 Settembre 2025 · Ore 17:30, piazza San Pelino · Navelli Seminario “Zafferano dell’Aquila Dop: vent’anni di storia, economia, cultura e identità”

- 9 Settembre 2025 · Ore 18:30, piazza del Redentore · San Pio delle Camere Show cooking

- 12 Settembre 2025 · Ore 18:30, complesso San Colombo · Barisciano Show cooking

- 19 Settembre 2025 · Ore 15:30 Sala Ipogea, palazzo dell’Emiciclo · L’Aquila Convegno “Oro rosso d’Abruzzo: eccellenza Dop tra tradizione e futuro”.