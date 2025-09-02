It does not receive public funding
Estate 2025: boom prenotazioni online

Turisti stranieri hanno speso al ristorante il 30% in più rispetto agli italiani

Il rientro dalle vacanze estive e l’attuale incertezza economica stanno influenzando le abitudini di consumo degli italiani, ma il settore della ristorazione resiste. A confermarlo è TheFork, tra le principali piattaforme per la prenotazione online dei ristoranti e operatore nei gestionali per la ristorazione con TheFork Manager. L’estate ha visto una crescita a doppia cifra delle prenotazioni di r...

