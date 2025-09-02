Copa Cogeca si oppone al Mercosur

"La spinta alla ratifica dell'accordo UE-Mercosur approfondirà ulteriormente il divario tra le comunità agricole e la Commissione europea". Lo scrive in un comunicato il Copa Cogeca (principale organizzazione europea degli agricoltori) avvertendo che "all'inizio di questa settimana, i principali media europei hanno riportato la prospettiva di un'imminente presentazione dell'accordo UE-Mercosur da parte della Commissione europea, approfittando di quello che considera un 'momento favorevole' a Bruxelles".

"La prospettiva di sottoporre alla ratifica del Parlamento europeo e del Consiglio un accordo che non si è evoluto nella sostanza, e attraverso una procedura che equivale a una spinta politica, è profondamente dannosa e invia un altro segnale negativo all'inizio di questa nuova stagione politica", sottolinea l'organizzazione degli agricoltori europei.

"Se confermato nei prossimi giorni -prosegue la nota- la presentazione dell'accordo UE-Mercosur si aggiungerebbe a una serie di annunci negativi fatti nel corso dell'estate: dai tagli alla dotazione di bilancio per l'agricoltura, all'indebolimento della dimensione comune della pac, alle concessioni nell'ambito dell'accordo UE-USA". Annunci che, aggiunge il Copa cogeca "dimostrano come l'agricoltura europea sia relegata in secondo piano tra le priorità dell'Unione".

"Tale ratifica -scrive l'organizzazione-sarebbe un ulteriore segnale del notevole divario tra le dichiarazioni fatte all'inizio del mandato della Presidente Ursula von der Leyen e le azioni intraprese dalla Commissione fino ad oggi".