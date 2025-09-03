Do you want to access to this and other private contents?
UE-Mercosur: altre due associazioni contro l'accordo
Secondo Farm Europe e Eat Europe, l'intesa trasforma l'agricoltura da risorsa strategica a merce di scambio
Mentre la Commissione europea si appresta a presentare domani l'accordo UE-Mercosur per la ratifica, Farm Europe ed Eat Europe denunciano con forza questa mossa come una "scorciatoia politica dannosa che minaccia l'integrità dell'agricoltura europea e la credibilità degli impegni ambientali e climatici dell'UE"."Sulla scia del pacchetto Mff profondamente imperfetto concordato a luglio e del recente a...
