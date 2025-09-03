Dazi, Trump va alla Corte Suprema

Dal 26 agosto il presidente Usa Donald Trump non dorme più sonni tranquilli. A turbare il riposo del tycoon è la sentenza della Corte d'Appello federale che ha dichiarato illegali i suoi dazi (leggi notizia EFA News). In un'intervista, Trump ha annunciato che "probabilmente" oggi farà appello alla Corte suprema. "È un'emergenza. Chiediamo una decisione rapida" ha detto Trump.

Nonostante questo, i cattivi pensieri in questo momento affollano la mente del presidente Usa. Se, infatti, dovesse perdere il ricorso alla Corte Suprema sui dazi "sarebbe un disastro economico" come ha detto lo stesso Trump sottolineando che gli Stati Uniti verrebbero maltrattati e "derisi dagli altri paesi" se non riuscissero a mantenere le tariffe. Il presidente Usa ha, inoltre, affermato che i giudici che hanno emesso la sentenza della Corte d'appello la scorsa settimana erano "una corte molto progressista" e hanno dimostrato che "non si preoccupano del Paese e non amano il Paese".