Italpizza: finanziamento da 10 mln euro con Sace e Bnl Bnp Paribas

Il Gruppo Italpizza ha concluso un accordo per la sottoscrizione di un finanziamento di 10 milioni di euro da parte di Sace, per il quale Bnl Bnp Paribas ha agito come partner finanziario. L’operazione, effettuata tramite la propria controllata Mantua.it S.r.l., è finalizzata a sostenere i progetti di internazionalizzazione del Gruppo, con un focus strategico sul mercato francese, consentendo di rafforzare ulteriormente la propria presenza all’estero.

Il Gruppo industriale modenese, genera oggi il 60% del fatturato oltreconfine, esportando in circa 60 Paesi, fra prodotti a brand e in private label. La capacità produttiva del Gruppo supera attualmente i 460 milioni di pizze all’anno.

"Questa operazione è coerente con la nostra strategia di sostegno alle realtà produttive del territorio, a beneficio dell’economia reale e dello sviluppo industriale", dichiara Roberto Pondrelli, direttore territoriale Centro Nord di Bnl Bnp Paribas. "Mettiamo a disposizione delle imprese il know-how della Banca e le competenze specialistiche delle società del Gruppo BNP Paribas in Italia, per accompagnarle nel loro percorso di crescita, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. Il supporto di Bnl Bnp Paribas come partner finanziario del Gruppo Italpizza è in linea con le attività e l’impegno della Banca anche nel settore del Food che, coniugando business e sostenibilità, punta a generare un impatto positivo con attenzione soprattutto all’internazionalizzazione e agli accordi di filiera delle migliori aziende del Made in Italy".

Da parte sua, Andrea Bondioli, consigliere di amministrazione delegato e direttore generale del Gruppo Italpizza, afferma: “Operazioni come questa rappresentano una attestazione di fiducia per noi determinante. È per questo che, a nome di tutto il Gruppo Italpizza, esprimo un sincero ringraziamento nei confronti di Sace e di Bnl Bnp Paribas che hanno deciso di sostenerci nel nostro processo di espansione. Si tratta di un accordo di finanziamento che ci permette di definire obiettivi di crescita globale di sempre maggiore portata, consolidando la nostra storica vocazione all’internazionalizzazione che da sempre ci caratterizza”.