Kiwi: aumenta la domanda globale

Jingold prevede incrementi produttivi per la varietà gialla (+20%) e rossa (+10%)

Jingold partecipa anche quest’anno ad Asia Fruit Logistica, vetrina di riferimento per il settore ortofrutticolo e per il business dei freschi in Oriente. Dal 3 al 5 settembre l’azienda italiana, punto di riferimento a livello globale nella produzione e commercializzazione di kiwi di qualità premium, è in fiera con uno stand al padiglione 3, dove incontra clienti e stakeholder per fare il punto su ob...

