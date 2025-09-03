Anuga Select Ibérica: prima edizione a Madrid

Koelnmesse, organizzatrice di Anuga, una delle più grandi fiere mondiali dedicata al settore alimentare e delle bevande, e Ifema Madrid, uno dei più grandi centri espositivi d'Europa, hanno stretto un'alleanza strategica per rafforzare il mercato alimentare spagnolo e iberico nel suo complesso. La collaborazione unisce i punti di forza di entrambi i partner e porta all'anteprima di un nuovo format fieristico: Anuga Select Ibérica, che celebrerà la sua prima edizione a Madrid dal 16 al 18 febbraio 2027. L'obiettivo è riunire gli operatori del settore locali e internazionali, stimolare gli scambi commerciali e sviluppare ulteriormente la Spagna come importante hub dell'industria alimentare internazionale.

Anuga Select Ibérica è il risultato dell'integrazione e dell'ulteriore sviluppo di due format fieristici consolidati di Ifema Madrid: Meat Attraction è una fiera internazionale che copre l'intera catena del valore dell'industria della carne, concentrandosi su produzione, esportazione e tecnologie. Con il suo nuovo marchio Bake & Ice Attraction, InterSicop si rivolge ai settori della panificazione, dei dolciumi, dei gelati e del caffè, riunendo produttori, fornitori ed esperti. Presenta le attuali tendenze di mercato, macchinari, ingredienti e un ampio programma di supporto che comprende seminari, concorsi, presentazioni e opportunità di networking.

Entrambi i format si fondono sotto l'egida del marchio Anuga. Il nuovo format mira a creare una piattaforma di settore centrale in Spagna, che serva in modo ottimale il mercato in costante crescita della Penisola Iberica, coniugando le esigenze locali con la portata internazionale. Inoltre, l'offerta esistente di prodotti e servizi verrà ampliata, in linea con il consolidato concept fieristico di Anuga, per includere ulteriori segmenti del settore alimentare e delle bevande al fine di attrarre nuovi target.

Con la sua attenzione a Spagna e Portogallo come principali motori di crescita, Anuga Select Ibérica invia un forte segnale alla regione. Grazie alla sua posizione geografica, la Penisola Iberica svolge un ruolo chiave negli scambi commerciali tra Europa, America Latina e Nord Africa. Anuga Select Ibérica mira a sfruttare al meglio il potenziale del mercato iberico, costruendo al contempo ponti verso i mercati di esportazione latinoamericani.

Gerald Böse, presidente e amministratore delegato di Koelnmesse GmbH, e Daniel Martínez, vicepresidente esecutivo di Ifema Madrid, hanno firmato l'accordo per questa partnership strategica a Madrid il 29 luglio 2025.

"Con Anuga Select Ibérica stiamo creando una piattaforma strategica che rivitalizzerà il commercio alimentare tra Europa, America Latina e Nord Africa. Per noi, Spagna e Portogallo non sono dei mercati tra i tanti, ma rappresentano il cuore di una regione che detta le tendenze a livello mondiale. Insieme a Ifema, uniremo la nostra presenza internazionale e le nostre competenze locali per aiutare le aziende del settore alimentare a sfruttare questo potenziale di crescita che prima non esisteva in questa forma. Questo progetto rappresenta un chiaro impegno per un successo sostenibile e a lungo termine nella Penisola Iberica", ha sottolineato Böse.

Da parte sua, Martínez ha commentato l'importanza del progetto: "Con Anuga Select Ibérica lanciamo un messaggio chiaro all'industria alimentare spagnola. Riunendo due format fieristici consolidati sotto il rinomato marchio Anuga, vogliamo promuovere una crescita sostenibile, attrarre più espositori e visitatori internazionali e rafforzare il ruolo di Madrid nell'industria alimentare. Questo settore è uno dei motori trainanti più importanti per le fiere di Ifema Madrid, che vanta una pluriennale esperienza nell'organizzazione di Meat Attraction e InterSicop, nonché di Fruit Attraction, una delle fiere più importanti al mondo per il settore agroalimentare".

Con Anuga Select Ibérica, Koelnmesse e Ifema Madrid lanciano un segnale forte per il futuro dell'industria alimentare in Spagna e Portogallo: radicata a livello regionale, con una rete internazionale e orientata al futuro.