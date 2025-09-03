La Commissione spinge su accordi con Mercosur e Messico

La Commissione europea ha presentato al Consiglio le sue proposte per la firma e la conclusione dell'Accordo di partenariato UE-Mercosur (EMPA) e dell'Accordo globale aggiornato UE-Messico (MGA). Questi accordi "di importanza cruciale", come sottolinea il comunicato ufficiale di Bruxelles, "costituiscono una parte fondamentale della strategia dell'UE volta a diversificare le sue relazioni commerciali e a rafforzare i legami economici e politici con partner affini in tutto il mondo".

Questi partenariati, aggiunge la nota, "creeranno opportunità di esportazione per miliardi di euro per le imprese dell'UE di tutte le dimensioni", contribuiranno alla crescita economica e alla competitività, sosterranno centinaia di migliaia di posti di lavoro europei e promuoveranno gli interessi e i valori dell'UE. "Rafforzeranno le catene del valore e aiuteranno l'UE ad ampliare la gamma di fonti affidabili di input e materie prime essenziali. In un periodo di crescente instabilità geopolitica, questi accordi ci legano a partner strategicamente importanti, fornendo una piattaforma condivisa per rafforzare la fiducia reciproca e affrontare le sfide globali comuni, tra cui la modernizzazione del sistema commerciale globale basato sulle regole".

"I nostri accordi con il Mercosur e il Messico sono pietre miliari importanti per il futuro economico dell'UE -sottolinea la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen-. Continuiamo a diversificare il nostro commercio, a promuovere nuovi partenariati e a creare nuove opportunità commerciali. Le imprese dell'UE e il settore agroalimentare dell'UE raccoglieranno immediatamente i benefici della riduzione delle tariffe e dei costi, contribuendo alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro. L'UE è già il più grande blocco commerciale del mondo e questi accordi rafforzeranno questa posizione".

Opportunità di esportazione nel Mercosur



L'accordo con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay (accordo di partenariato UE-Mercosur) creerà la più grande zona di libero scambio del mondo, coprendo un mercato di oltre 700 milioni di consumatori. Le imprese dell'UE godranno di un vantaggio di primo piano, beneficiando di tariffe più basse in una regione in cui la maggior parte degli altri Paesi deve affrontare tariffe elevate e altri ostacoli al commercio.

Si stima che l'accordo possa aumentare le esportazioni annuali dell'UE verso il Mercosur fino al 39% (49 miliardi di euro), sostenendo più di 440.000 posti di lavoro in tutta Europa. L'accordo ridurrà i dazi del Mercosur, spesso proibitivi per le esportazioni dell'UE, anche su prodotti industriali chiave, come automobili (attualmente 35%), macchinari (14%-20%) e prodotti farmaceutici (fino al 14%).

Si prevede che le esportazioni agroalimentari dell'UE verso il Mercosur aumenteranno di quasi il 50%, poiché l'accordo riduce i dazi elevati sui principali prodotti agroalimentari dell'UE, in particolare vino e alcolici (fino al 35%), cioccolato (20%) e olio d'oliva (10%). L'accordo sosterrà anche la crescita delle esportazioni di prodotti agroalimentari tradizionali e di alta qualità dell'UE. Inoltre, l'accordo porrà fine alla concorrenza sleale dei prodotti del Mercosur che imitano i prodotti autentici dell'UE, proteggendo 344 indicazioni geografiche dell'UE.

L'accordo prevede una protezione completa ed esaustiva per tutte le sensibilità dell'UE nel settore agricolo. In primo luogo, limita le importazioni agroalimentari preferenziali dal Mercosur a una frazione della produzione dell'UE (ad esempio, l'1,5% per la carne bovina e l'1,3% per il pollame). In secondo luogo, stabilisce solide misure di salvaguardia che proteggono i prodotti europei sensibili da qualsiasi aumento dannoso delle importazioni dal Mercosur. L'EMPA non modifica alcun requisito sanitario e fitosanitario (SPS) dell'UE per le importazioni.

Apertura del mercato messicano all'Ue



Il nuovo accordo col Messico sosterrà ulteriormente la crescita economica e aumenterà la competitività di entrambe le parti. Il Messico è uno dei partner commerciali più longevi dell'UE e il secondo partner commerciale dell'America Latina; l'accordo originario risale al 2000. L'UE esporta ogni anno in Messico beni e servizi per un valore di oltre 70 miliardi di euro nell'ambito dell'attuale accordo commerciale, sostenendo oltre 630.000 posti di lavoro nell'UE.

L'accordo modernizzato UE-Messico eliminerà le rimanenti tariffe proibitive sulle esportazioni agroalimentari dell'UE in Messico, come formaggio, pollame, maiale, pasta, mele, marmellate, cioccolato e vino. L'eliminazione di queste tariffe, che attualmente arrivano al 100% su alcune esportazioni dell'UE, renderà i prodotti agricoli dell'UE molto più competitivi in Messico. Inoltre, procedure più semplici renderanno più veloce e meno costoso per gli esportatori agroalimentari vendere i loro prodotti sul mercato messicano. L'accordo estende inoltre la protezione dalle imitazioni a 568 prodotti iconici tradizionali europei di alta qualità (indicazioni geografiche).

I prossimi passi

L'EMPA e l'MGA devono essere approvati separatamente dal Parlamento europeo e dagli Stati membri prima di poter entrare in vigore. Le proposte della Commissione per la conclusione e la firma prevedono due strumenti giuridici paralleli per ciascun accordo: