Masi si aspetta una vendemmia "di spessore"
L'annata si presenta caratterizzata da un equilibrio tra sfide climatiche, potenziale qualitativo e nuove prospettive di valore
Dopo le prime raccolte di metà agosto nei vigneti del Trentino, del Friuli e dell’Oltrepò Pavese, la vendemmia 2025 è ufficialmente iniziata anche nei poderi di Masi Agricola nelle Venezie e in Toscana. Un’annata che, pur segnata da alcune bizzarrie climatiche, si presenta promettente, con uve sane, maturazioni regolari e ottime premesse qualitative, in particolare nei vigneti collinari e storicamente vocati...
