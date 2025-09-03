UE-Mercosur /3. Centinaio: "Voto Italia non sia scontato"

Atti governativi La Commissione spinge su accordi con Mercosur e Messico

La proposta al Consiglio: definiti "di importanza cruciale"

La Commissione europea ha presentato al Consiglio le sue proposte per la firma e la conclusione dell'Accordo di partenariato UE-Mercosur (EMPA) e dell'Accordo globale aggiornato UE-Messico (MGA). Questi... more