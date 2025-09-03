UE-Mercosur /3. Centinaio: "Voto Italia non sia scontato"
Per vicepresidente del Senato, le tutele dovranno essere anche sanitarie e ambientali
“L’Italia non può dare per scontata la propria approvazione alla ratifica dell’accordo commerciale tra Unione Europea e Mercosur". Lo afferma il vicepresidente del Senato e senatore della Lega Gian Marco Centinaio.
"Bisogna valutare bene l’attuazione delle clausole di salvaguardia annunciate dalla Commissione europea e accertarsi delle tutele non solo commerciali, ma anche sanitarie e ambientali", aggiunge il vicepresidente del Senato.
"Non vorrei che a Bruxelles qualcuno pensi di approfittare del difficile momento provocato dai nuovi dazi statunitensi per far passare comodamente un accordo che può creare problemi ai nostri agricoltori”, conclude Centinaio.
EFA News - European Food Agency
