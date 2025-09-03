GranTurchese: nuova referenza antispreco

GranTurchese, insieme a Dude, presenta BiscoRotti: non conta essere perfetti, ma di che pasta sei fatto. Il biscotto del Gruppo Colussi diventa un’edizione limitata, unica e con un messaggio dal forte valore sociale, che incoraggia a lottare contro gli sprechi alimentari. Nasce una limited edition ottenuta da scarti di produzione: biscotti già rotti in partenza, ma buoni e preziosi quanto quelli interi.

L’obiettivo è quello di mettere in luce l’unicità dei propri biscotti ponendoli sullo stesso piano delle persone. Con BiscoRotti, il brand si avvicina al pubblico per dimostrare che essere differenti non è un limite, ma un valore aggiunto. L’idea di questo particolare biscotto viene presentata con una campagna di lancio altrettanto unica, o meglio, una Imperfect Campaign. Un’attività Atl che utilizza billboard, wild posting e spazi affissione canonici, ribaltando la logica di formato. Una campagna che prevede più soggetti in uscita a settembre in diverse città, in cui le creatività si presentano storte, fatte a pezzi, al contrario: in una parola, Imperfette. Per trasformare l’imperfezione in unicità e motivo di orgoglio, proprio come fanno gli stessi BiscoRotti.

“Con BiscoRotti vogliamo valorizzare e celebrare le imperfezioni che ci rendono unici: biscotti spezzati, scheggiati, diversi per forma ma perfetti nel gusto, proprio come ognuno di noi", commenta Francesco Meschieri, direttore Marketing, Gruppo Colussi. "Grazie all’aiuto di Dude, abbiamo creato una campagna che – così come i biscotti stessi – è un vero e proprio invito a mostrare i propri difetti: è la nostra imperfezione a renderci davvero unici, capaci di lasciare il segno dove gli standard non arrivano. Con ironia, sincerità e un pizzico di autoironia, vogliamo celebrare chi, come noi, non si incastra nei soliti stampi, ma trasforma ogni diversità in forza”.

Da parte sua, Lorenzo Foffani, Chief Strategy and Innovation Officer, Dude, commenta: “I biscotti rotti in fondo alla confezione ci hanno sempre fatto tenerezza. Oggi siamo felici di metterli al centro, proprio perché spezzati, unici, rotti. Un progetto che parla di autenticità, responsabilità, identità e coraggio, proprio come il brand che l’ha reso possibile: GranTurchese”.