Brasile: Agricoltura cresce a due cifre

L'agricoltura brasiliana è cresciuta del 10,1% nel secondo trimestre del 2025, rispetto allo stesso periodo del 2024. Ciò rappresenta un aumento del Prodotto Interno Lordo del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo dimostrano i dati dell'Istituto Brasiliano di Geografia e Statistica (Ibge), pubblicati martedì.

"Il risultato del Pil evidenzia la forza dell'agricoltura, che sta trainando il Brasile", ha sottolineato il ministro dell'Agricoltura e dell'Allevamento Carlos Fávaro. "È un settore che investe, cresce e dà fiducia ai produttori rurali brasiliani. Continueremo a lavorare per generare sempre più risultati e aprire nuove opportunità".

Il risultato agricolo è dovuto alla solida performance di alcuni prodotti agricoli che, secondo l'Indagine Sistematica sulla Produzione Agricola (Lspa) dell'Ibge di agosto, dovrebbero registrare raccolti significativi nel secondo trimestre.

I principali fattori di crescita nella stima annuale della produzione e degli incrementi di produttività sono mais (19,9%), soia (14,2%), riso (17,7%), cotone (7,1%) e caffè (0,8%).

Secondo il rapporto dell'Ibge, nella prima metà del 2025 il Pil è cresciuto del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2024, con performance positive in agricoltura (10,1%), industria (1,7%) e servizi (2,0%).

Il Pil cumulativo nei quattro trimestri terminati a giugno 2025 è cresciuto del 3,2% rispetto ai quattro trimestri immediatamente precedenti. Questo tasso è il risultato di un aumento del 3,0% del valore aggiunto ai prezzi base e del 4,2% delle Imposte sui prodotti al netto dei sussidi. Il risultato del valore aggiunto in questo confronto è dovuto alle seguenti performance: Agricoltura (5,8%), Industria (2,4%) e Servizi (2,9%).