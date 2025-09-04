Tommasi Family Estate acquisisce tenute di Claudio Quarta

Le cantine pugliesi di proprietà di Claudio Quarta passeranno sotto il controllo di Tommasi Family Estate. Il gruppo veneto, 32 milioni di euro di fatturato, ha infatti acquisito Tenuta Eméra, a Lizzano (Taranto), e Cantina Moros, a Guagnano (Lecce). Tommasi è presente in Puglia dal 2012 dal 2012 con il marchio Masseria Surani a Manduria. Con la nuova acquisizione le due cantine di Quarta - che si ritira dalle attività - passano sotto il marchio Masseria Surani.

Alessandra Quarta, figlia di Claudio, alla guida delle cantine dal 2023, affiancherà la famiglia Tommasi nel nuovo corso dell'azienda. "Tra le sfide dei mercati globali cercavo un approdo solido per continuare a crescere", ha detto l'imprenditrice. "Sono certa che insieme alla famiglia Tommasi potremo continuare a sviluppare il progetto iniziato con papà e a farlo fiorire; creando nuove opportunità per il territorio in una prospettiva sostenibile e sempre più consapevole del proprio valore”.

“Per la nostra famiglia questa acquisizione è una grande opportunità", afferma Giancarlo Tommasi, enologo e direttore tecnico Tommasi Family Estates, "Masseria Surani si rafforza ora con una nuova cantina di vinificazione e imbottigliamento, e ci permette di arrivare ad un patrimonio vitivinicolo che copre un totale di più di 800 ettari in tutta Italia. Accanto a questa espansione, cresce anche il progetto enoturistico legato a Masseria Surani, tra i luoghi simbolo di una Puglia autentica, che completano il mosaico di ospitalità nelle nostre cantine dalla Valpolicella Classica a Montalcino fino al Vulture in Basilicata".