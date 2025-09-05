Do you want to access to this and other private contents?
Rivoluzione Unilever: il ceo vuole "aggiornare" il management
Revisione per 200 ruoli apicali: il 25% dei manager trema?
Il nuovo ceo di Unilever, Fernando Fernandez, nominato a febbraio scorso (leggi notizia EFA News) in sostituzione di Hein Schumacher che è rimasto alla guida del colosso solo 2 anni, ha annunciato che intende rivedere i 200 ruoli dirigenziali più importanti dell'azienda. Intervenendo alla Barclays Global Consumer Staples Conference, il ceo ha proprio parlato di una "rinfrescata" che intenderebbe d...
Fc - 53339
EFA News - European Food Agency
