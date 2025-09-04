Kalemana Festival: Sojasun è main sponsor

Sojasun, storico brand specialista in prodotti vegetali di alta qualità, sarà main sponsor dell’edizione 2025 del Kalemana Festival, in programma il 13 e 14 settembre 2025 a Punta Marina (RA). Un’occasione strategica e valoriale per il marchio, che da oltre 30 anni promuove un’alimentazione vegetale autentica, semplice e senza conservanti ne aromi artificiali, nel rispetto delle persone e del pianeta.

Kalemana è oggi uno degli eventi più rilevanti nel panorama nazionale del benessere olistico. Ogni anno coinvolge migliaia di persone in cerca di esperienze autentiche legate al movimento, all’equilibrio psico-fisico e alla connessione con sé stessi. Un contesto ideale per Sojasun, che condivide gli stessi valori: autenticità, benessere e sostenibilità.

Durante i due giorni del festival, Sojasun sarà presente con un corner dedicato dove i partecipanti potranno degustare gratuitamente una selezione dei suoi prodotti più amati: le alternative vegetali allo yogurt come i bifidus, e in particolare le nuove Basi Cocco – realizzate con ingredienti naturali – perfette per chi cerca leggerezza, digeribilità e gusto, con un occhio alla qualità e all’ambiente. Inoltre, una selezione di prodotti della sua vasta gamma sarà disponibile nei punti ristoro interni alla location, garantendo massima visibilità e una vera brand experience immersiva.

“La sponsorship del Kalemana Festival rappresenta per noi molto più di una semplice partnership commerciale” dichiara Maria Chiara Leoni, responsabile Marketing di Olga Italia. “È un’opportunità concreta per raccontare la nostra idea di benessere attraverso ciò che sappiamo fare meglio: prodotti vegetali buoni, semplici e sostenibili. Perché mangiare bene è il primo passo per sentirsi bene”.

Sojasun è specialista nelle alternative vegetali allo yogurt e nelle bevande vegetali, con un approccio rigoroso, pulito e responsabile. Il legame con Kalemana si fonda su valori comuni come autenticità, benessere e rispetto per l’ambiente. Una sinergia che rafforza l’identità del marchio e ne amplia la visibilità in un contesto affine e coinvolgente.

Questa sponsorship fa parte di un progetto di comunicazione più ampio, che punta a promuovere uno stile di vita consapevole attraverso prodotti vegetali clean label, accessibili, buoni e rispettosi del pianeta.

Il festival, che si svolgerà in riva al mare tra yoga, musica, talk, esperienze sensoriali e attività creative, ospiterà oltre 30 relatori e performer, tra cui Paola Maugeri, Shiva Rea e Mike Maric. Un ambiente ideale per valorizzare una narrazione di marca coerente, esperienziale ed empatica.



