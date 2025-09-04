Regione Sardegna: guerra ai parassiti

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Difesa dell’Ambiente Rosanna Laconi, ha approvato la ripartizione di 8,5 milioni di euro destinati alle Province e alle Città metropolitane di Cagliari e Sassari per rafforzare le attività di controllo e contrasto contro insetti nocivi, parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante, oltre che per la lotta ai roditori.

Le risorse, stanziate con la Legge di stabilità 2025, sono state distribuite secondo criteri condivisi nella Conferenza programmatica provinciale, che hanno tenuto conto della dimensione territoriale, delle esigenze igienico-sanitarie, della morfologia e delle condizioni climatiche delle diverse aree.

“Si tratta di un sostegno essenziale", ha dichiarato l’assessora Laconi, "per proteggere la salute dei cittadini, difendere le produzioni agricole e garantire interventi tempestivi ed efficaci in tutto il territorio. La lotta agli insetti e ai parassiti è un impegno per la qualità della vita e la sicurezza delle nostre comunità”.

La ripartizione è la seguente: Città Metropolitana di Cagliari: 2.210.000 euro (26%), Provincia del Sulcis Iglesiente: 552.500 euro (6,5%), Provincia del Medio Campidano: 552.500 euro (6,5%), Città Metropolitana di Sassari: 1.275.000 euro (15%), Provincia della Gallura: 680.000 euro (8%), Provincia dell’Ogliastra: 510.000 euro (6%), Provincia di Nuoro: 935.000 euro (11%) e la Provincia di Oristano con 1.785.000 euro (21%).