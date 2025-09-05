Commercio al dettaglio /3. Vendite in aumento su base annua nell'UE a luglio

Secondo le prime stime di Eurostat, a luglio 2025, rispetto a giugno 2025, il volume del commercio al dettaglio destagionalizzato è diminuito dello 0,5% nell'area dell'euro e dello 0,4% nell'Unione Europea. A giugno 2025, il volume del commercio al dettaglio è cresciuto dello 0,6% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE. A luglio 2025, rispetto a luglio 2024, l'indice delle vendite al dettaglio corretto per gli effetti di calendario è aumentato del 2,2% nell'area dell'euro e del 2,4% nell'UE.

Nell'area dell'euro, a luglio 2025, rispetto a giugno 2025, il volume del commercio al dettaglio: - è diminuito dell'1,1% per i settori alimentare, bevande e tabacco; - è aumentato dello 0,2% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione); - è diminuito dell'1,7% per il carburante per autotrazione nei negozi specializzati.

Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio: è diminuito dello 0,9% per prodotti alimentari, bevande e tabacco; è aumentato dello 0,2% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione); è diminuito dell'1,3% per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, le maggiori diminuzioni mensili del volume totale del commercio al dettaglio sono state registrate in Croazia (-4,0%), Estonia (-2,0%) e Germania (-1,5%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Lituania (+1,5%), Lettonia (+1,4%) e Paesi Bassi (+1,1%).

Nell'area dell'euro, a luglio 2025, rispetto a luglio 2024, il volume del commercio al dettaglio:

è aumentato dello 0,9% per prodotti alimentari, bevande e tabacco; è aumentato del 3,1% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione); è aumentato del 2,3% per i carburanti per autotrazione nei negozi specializzati.

Nell'UE, il volume del commercio al dettaglio: è aumentato dello 0,7% per prodotti alimentari, bevande e tabacco; è aumentato del 3,3% per i prodotti non alimentari (escluso il carburante per autotrazione); è aumentato del 3,3% per il carburante per autotrazione nei negozi specializzati.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori incrementi annui del volume totale del commercio al dettaglio sono stati registrati a Cipro (+8,5%), Portogallo (+6,1%) e Bulgaria (+6,0%). L'unica diminuzione è stata osservata in Slovenia (-0,7%).