Eventi autentici, week end in Liguria fra tradizione e enogastronomia

Sarà un fine settimana all'insegna dell'enogastronomia in Provincia di Savona con la 21a edizione de “La Repubblica del Gusto” di Noli in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre presso la Passeggiata dei pescatori. “Questa manifestazione fa parte dei 110 del calendario degli Eventi Autentici Liguri organizzati da Comuni e Pro Loco e cofinanziati grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria...