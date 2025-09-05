Do you want to access to this and other private contents?
Eventi autentici, week end in Liguria fra tradizione e enogastronomia
Dal 5 al 7 settembre a Noli (SV), l'8 settembre Sagra del polpo a Portovenere (SP)
Sarà un fine settimana all'insegna dell'enogastronomia in Provincia di Savona con la 21a edizione de “La Repubblica del Gusto” di Noli in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre presso la Passeggiata dei pescatori. “Questa manifestazione fa parte dei 110 del calendario degli Eventi Autentici Liguri organizzati da Comuni e Pro Loco e cofinanziati grazie ai due bandi promossi da Regione Liguria...
EFA News - European Food Agency
