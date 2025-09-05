Ucraina, cresce l'import di cacao dall'Italia

Nei primi 7mesi del 2025 hanno continuato a crescere le importazioni dell'Ucraina di cioccolato e prodotti a base di cacao dall'Italia. L'import dal nostro Paese ha raggiungo da gennaio a luglio, 6,24 milioni di euro, in aumento del 5,85% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Nel complesso, sempre tra gennaio e luglio 2025, l'Ucraina ha importato cioccolato e prodotti a base di cacao da tutti i Paesi per un valore di 100,42 milioni di euro in aumento del 9,42% rispetto all'anno precedente.

I principali fornitori rimangono la Polonia con 35,27 milioni di euro (35,12% di quota di mercato), seguita dai Paesi Bassi (12,91%), dalla Germania (10,82%) e dal Belgio (7,63%).

La crescita costante dell'Italia, secondo il commento dell'Ice, "evidenzia la sua continua attrattiva sul mercato dolciario ucraino, trainata dalla qualità e dalla preferenza dei consumatori per i prodotti di fabbricazione europea".