Il vino italiano si mette in mostra a Chicago per Vinitaly Usa

Dazi o no, il vino italiano si dà appuntamento a Chicago il 5 e 6 ottobre per la seconda edizione di Vinitaly USA al Navy Pier, il waterfront della città dell'Illinois. Quasi 250 cantine e consorzi italiani, che rappresentano circa 7 miliardi di dollari di fatturato, riaffermano il loro impegno verso gli Stati Uniti, il loro principale mercato di esportazione, e continuano a investire nella crescita e...