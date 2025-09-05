Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Aceto Balsamico Modena protagonista alla Mostra di Venezia
Due cortometraggi dedicati all'Igp e al Tradizionale Dop presentati alla kermesse lagunare
Sono stati presentati nel rinomato contesto veneziano i due cortometraggi realizzati dal regista Carlo Guttadauro dedicati agli iconici prodotti modenesi. I due Consorzi di tutela raccontano la complessità e la ricchezza di un territorio attraverso due cortometraggi “L’Opera del Tempo” dedicato all’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e “Modena Balsamic Genius” dedicato all’Aceto Balsamico di M...
lml - 53377
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency